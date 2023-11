La Krakaboum s’invite à Martignas-sur-Jalle avec La Jimonière et la Cie Rêvolution Salle Gérard-Philipe Martignas-sur-Jalle, 26 novembre 2023, Martignas-sur-Jalle.

La Krakaboum s’invite à Martignas-sur-Jalle avec La Jimonière et la Cie Rêvolution Dimanche 26 novembre, 14h00 Salle Gérard-Philipe Réservation (Tarif : 6€)

Rendez-vous incontournable de la programmation jeune-public du Krakatoa, la Krakaboum s’invite à Martignas-sur-Jalle !

Un concentré de danse et de découvertes musicales pour les 4-10 ans ! Un bel après-midi aux rythmes des musiques d’hier et d’aujourd’hui avec les DJs de La Jimonière…, quelques surprises dansées avec la Cie Rêvolution et des ballons, des bonbons, une boule à facettes et nos meilleurs déhanchés à la Elvis pour une boum géante dont vous vous souviendrez !

Les danseurs et danseuses de la Cie Rêvolution vous inviteront peut-être à danser, à reproduire des gestes… des MC Danse qui parsèmeront la salle de quelques inspirations dansées…de manière assez libre…comme une création dansée collective participative et éphémère…!

Parez vous de votre belle humeur, de vos plus beaux pas de danse et rejoignez- nous !

TOUT PUBLIC de 4 à 10 ans… et plus !

La Jimonière

Avec 3 ans d’existence pendant lesquels ils ont organisé des concerts dans tout Bordeaux (IBOAT, Rock School Barbey, Chez Alriq…), le collectif La Jimonière et ses deux DJ Jimon & Valmont n’en sont pas à leur coup d’essai. Chineurs de pépites musicales à leurs heures perdues, ils sont aujourd’hui prêts à sortir les classiques de tous les genres et de toutes les époques pour faire danser le Krakatoa !

La compagnie Rêvolution

Rêvolution recherche l’émotion qui habite et entoure le mouvement, le cri des corps et le choc des cultures.

Rêvolution, c’est des spectacles, une formation professionnelle, une école des danses, de la médiation, des événements.

Rêvolution, c’est de l’audace, de la diversité, de la transmission et un engagement.

Rêvolution, c’est un face à face avec la danse, la rage et nos émotions.

Dans toutes ses activités, la compagnie cherche à provoquer un questionnement, une réaction, une émotion.

Salle Gérard-Philipe 14 Av. de Verdun, 33127 Martignas-sur-Jalle Martignas-sur-Jalle 33127 Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-11-26T14:00:00+01:00 – 2023-11-26T17:00:00+01:00

enfant jeune public

Krakatoa