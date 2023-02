Cartable – Cie Toujours là Salle Gérard Philipe Martignas-sur-Jalle Catégories d’Évènement: Gironde

Martignas-sur-Jalle

Cartable – Cie Toujours là Salle Gérard Philipe, 9 mai 2023, Martignas-sur-Jalle. Cartable – Cie Toujours là Mardi 9 mai, 20h30 Salle Gérard Philipe

Plein tarif : 12 € Tarif Jeune : 10 € Carte Jeune : 8 € C’est la rentrée, avec son lot de stress et d’excitation ! Mme Tapis, professeure des écoles, découvre sa nouvelle classe de CE1, ces petits humains aux grandes personnalités avec qui elle va encore vivre, pour sûr, une année inoubliable. Ce seule-en-scène de Gloria Da Queija, co-écrit et mis en scène par Vincent Toujas, à la fois drôle et émouvant, nous plonge dans le quotidien d’une enseignante pleine de bonne volonté et de ses élèves tous si différents. Tel un caméléon, la comédienne interprète tous les personnages : la maîtresse, les enfants, les collègues, l’inspecteur… « Cartable » est un hommage au métier de professeur des écoles, complexe et passionnant. Tout public Réservation : https://martignas.citymag.info/agenda/cartable-compagnie-toujours-la Salle Gérard Philipe 14 avenue de Verdun, 33127 Martignas- sur-Jalle Martignas-sur-Jalle 33127 Gironde Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-09T18:30:00+00:00 – 2023-05-09T20:00:00+00:00

