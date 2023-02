AC/DC Tribute – Black Jack Salle Gérard Philipe, 29 avril 2023, Martignas-sur-Jalle.

AC/DC Tribute – Black Jack Samedi 29 avril, 20h30 Salle Gérard Philipe

Plein tarif : 18€ Tarif jeune : 16€ Carte jeune : 14€

AC/DC Tribute est un hommage au groupe de rock le plus célèbre de tous les temps et à ses hymnes planétaires. Samedi 29 avril, Black Jack will Rock You à Martignas-sur-Jalle ! handicap visuel,handicap intellectuel,handicap auditif,handicap moteur,handicap psychique vi;ii;hi;mi;pi

Salle Gérard Philipe 14 avenue de Verdun, 33127 Martignas- sur-Jalle Martignas-sur-Jalle 33127 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Qui ne connait pas les tubes planétaires “Highway to Hell”, “Back in Black” ou encore “Let there be Rock” ou qui n’a pas essayé de faire le fameux “duck walk” d’Angus Young dans son salon?

AC/DC TRIBUTE de Blackjack c’est le show 100% AC/DC qui vous fera revivre à l’occasion des 50 ans du fameux quintet de hard-rock, leurs concerts survoltés.

Babyboomer inconsolables ou babyrockers curieux d’un âge d’or révolu embarquez pour la “route pour l’enfer”, samedi 29 avril à Martignas-sur-Jalle.

www.k-music.fr

Facebook : @blackjackacdctribute

Instagram : @blackjack_acdctribute

Tout public

Durée : 2h

Billetterie CityMag : https://martignas.citymag.info/agenda/acdc-tribute-blackjack



@Ville de Martignas-sur-Jalle