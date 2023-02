DETER, Cie Sohrâb Chitan Salle Gérard Philipe Martignas-sur-Jalle Catégories d’Évènement: Gironde

Martignas-sur-Jalle

DETER, Cie Sohrâb Chitan Salle Gérard Philipe, 11 mars 2023, Martignas-sur-Jalle. DETER, Cie Sohrâb Chitan Samedi 11 mars, 20h30 Salle Gérard Philipe

Réservation CityMag : https://martignas.citymag.info/agenda/deter-compagnie-sohrab-chitan

Venez vivre la transe des 8 danseurs d’exception de la Compagnie Sohrâb Chitan Salle Gérard Philipe 14 avenue de Verdun, 33127 Martignas- sur-Jalle Martignas-sur-Jalle 33127 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{“link”: “https://martignas.citymag.info/agenda/deter-compagnie-sohrab-chitan”}, {“link”: “http://www.sohrabchitan.com”}] Déter pour déterminé. Raccourcir la langue pour lui donner de la puissance, une nouvelle force : « Je suis déter », affirmé avec l’aplomb et une certaine insolence propres à cette jeune génération que le chorégraphe Sohrâb Chitan a rassemblé dans le théâtre Femina à Bordeaux, vidé de son public en avril 2021. Déter à danser coûte que coûte, pour que les corps enfin réunis exultent, pour qu’ils disent individuellement et collectivement la nécessité du mouvement et le besoin primitif du rythme ressenti et partagé.

________________

Tout public

Plein tarif : 15 €

Tarif Jeune : 12 €

Carte Jeune : 10 €

Billetterie : https://martignas.citymag.info/agenda/deter-compagnie-sohrab-chitan

________________

www.sohrabchitan.com

Facebook : @sohrabchitancompagnie

Instagram : @ciesohrabchitan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T20:30:00+01:00

2023-03-11T21:30:00+01:00 @Ville de Martignas-sur-Jalle

