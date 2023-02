Carré de Sable – Cie Tenon Mortaise Salle Gérard Philipe Martignas-sur-Jalle Catégories d’Évènement: Gironde

Martignas-sur-Jalle

Carré de Sable – Cie Tenon Mortaise Salle Gérard Philipe, 25 février 2023, Martignas-sur-Jalle. Carré de Sable – Cie Tenon Mortaise Samedi 25 février, 11h00 Salle Gérard Philipe

Plein tarif : 8 € Tarif Jeune : 6 € Carte Jeune : 4 €

Un spectacle pour les tout-petits, d’une finesse et d’une poésie rares. Venue du Québec, la Cie Tenon Mortaise vous transportera avec ses variations autour du Carré de sable et sa partition au piano. Salle Gérard Philipe 14 avenue de Verdun, 33127 Martignas- sur-Jalle Martignas-sur-Jalle 33127 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{“link”: “https://martignas.citymag.info/agenda”}, {“link”: “http://www.tenonmortaise.org”}] Deux personnages rigolos et attachants jouent dans un carré de sable. À l’aide d’objets quotidiens de l’enfance, de petites voitures, de sceaux et de pelles, on les accompagne dans leurs explorations et mises en situation avec ravissement. Parfois complices, parfois boudeurs, nos deux amis transportent les tout-petits dans leur imaginaire débordant de poésie, tantôt au bord de la mer, ou pris dans une course folle avec un renard des sables. Un spectacle présenté dans le cadre de la Semaine nationale de la petite enfance du 18 au 25 mars 2023.

_____________

Théâtre d’objets

Dès 18 mois

_____________

Plein tarif : 8 €

Tarif Jeune : 6 €

Carte Jeune : 4 €

Billetterie en ligne CityMag : https://martignas.citymag.info/agenda

_____________

www.tenonmortaise.org

Facebook : @tenon.mortaise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-25T11:00:00+01:00

2023-02-25T11:45:00+01:00 Ville de Martignas-sur-Jalle

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Martignas-sur-Jalle Autres Lieu Salle Gérard Philipe Adresse 14 avenue de Verdun, 33127 Martignas- sur-Jalle Ville Martignas-sur-Jalle Age maximum 99 lieuville Salle Gérard Philipe Martignas-sur-Jalle Departement Gironde

Salle Gérard Philipe Martignas-sur-Jalle Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martignas-sur-jalle/

Carré de Sable – Cie Tenon Mortaise Salle Gérard Philipe 2023-02-25 was last modified: by Carré de Sable – Cie Tenon Mortaise Salle Gérard Philipe Salle Gérard Philipe 25 février 2023 MARTIGNAS-SUR-JALLE Salle Gérard Philipe Martignas-sur-Jalle

Martignas-sur-Jalle Gironde