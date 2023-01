L’île au trésor – Cie 9thermidor Salle Gérard Philipe Martignas-sur-Jalle Catégories d’Évènement: Gironde

L'île au trésor – Cie 9thermidor
Jeudi 26 janvier, 20h00
Salle Gérard Philipe, Martignas-sur-Jalle

6€

Une adaptation du chef-d’oeuvre de R.L.Stevenson pour théâtre d’objets, Treasure Island. handicap moteur;handicap psychique;handicap auditif;handicap intellectuel;handicap visuel mi;pi;hi;ii;vi Salle Gérard Philipe 14 avenue de Verdun, 33127 Martignas- sur-Jalle Martignas-sur-Jalle 33127 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « http://www.cie9thermidor.com »}] Le petit Jim Hawkins, qui mène une vie tranquille à l’auberge de l’Amiral Benbow, se retrouve par une série d’aventures en possession d’une mystérieuse carte au trésor. Aidé par ses amis, le docteur Livesey et le Comte Trelawney, il embarque à bord de l’Hispanola, à la recherche de l’Ile au Trésor. Mais l’équipage se révèle être en réalité une bande de pirates – menée par John Silver. Jim et ses amis réussiront-ils à échapper aux pirates, à trouver le trésor et à rentrer sains et saufs en Angleterre ? Une adaptation du chef-d’oeuvre de R.L.Stevenson pour

théâtre d’objets, Treasure Island. Dans le cadre du festival Méli-Mélo 23e édition. Dès 7 ans

www.cie9thermidor.com

2023-01-26T20:00:00+01:00

2023-01-26T21:00:00+01:00

