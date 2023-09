Cet évènement est passé La Farigouleto fête ses 60 ans Salle Gerard Philipe, La Garde (83) La Farigouleto fête ses 60 ans Salle Gerard Philipe, La Garde (83), 16 septembre 2023, . La Farigouleto fête ses 60 ans Samedi 16 septembre, 17h00 Salle Gerard Philipe, La Garde (83) Gratuit La Farigouleto vous propose pour fêter ses 60 ans à partir de 17 h exposition, ateliers de danse, défilé de costumes à partir de 20h balèti gratuit ouvert à tous venez faire la fête avec nous source : événement La Farigouleto fête ses 60 ans publié sur AgendaTrad Salle Gerard Philipe, La Garde (83) 53, Avenue Charles Sandro

