On ne parle pas avec des moufles Vendredi 29 mars 2024, 20h30 Salle Gérard Philipe Tarifs: de 7 euros à 20 euros

A partir de 8 ans / Spectacle accessible aux sourds, malentendants et entendants

Ce duo est un conte burlesque, l’épopée d’un entendant et d’un sourd bloqués dans un ascenseur en panne.

L’un n’entend pas, l’autre ne signe pas. Pour se comprendre, ils peuvent compter sur un ressenti commun : la chorégraphie ! Le spectacle est une sorte de double one man show incroyablement synchronisé dans les 4 m2 de la cabine. Cette joute entre un entendant et un

sourd questionne avec humour et ironie la notion d’intégration.

Dans cette séquestration imposée, leur vocabulaire commun est le mouvement. Les portés improbables ou les gestes les plus simples sont chorégraphiés avec minutie, révélant une subtile complicité entre les deux interprètes.

Salle Gérard Philipe La Ferme – Cours Neuenhaus – 91800 Boussy-Saint-Antoine Boussy-Saint-Antoine 91800 Essonne Île-de-France

