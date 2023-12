Une Vie de Pianiste Salle Gérard Philipe Boussy-Saint-Antoine, 13 janvier 2024 19:30, Boussy-Saint-Antoine.

Une Vie de Pianiste Samedi 13 janvier 2024, 20h30 Salle Gérard Philipe Tarifs: de 7 euros à 20 euros

Avec Paul Staïcu

Voué au piano classique dès son plus jeune âge, formé à la rude école roumaine, élevé parallèlement au jazz dans la plus grande clandestinité, Paul vit son adolescence dans le Bucarest du régime Ceausescu. Viennent ensuite son évasion rocambolesque, l’asile politique, le Conservatoire de Paris et les débuts dans la vie professionnelle.

Copieusement primé dans les deux pays, Paul Staïcu promène son regard candide sur un parcours atypique qu’il illustrera en interprétant avec le brio qu’on lui connait, des musiques de tous horizons : Elton John, Prokofiev, Led Zeppelin, Mozart, Beethoven, Trénet, Chopin, Claude François, Schumannet bien d’autres. Pour ce voyage initiatique au pays du piano, destiné aux curieux, musiciens ou non, Paul Staïcu instaure une interactivité constante avec le public.

Salle Gérard Philipe La Ferme – Cours Neuenhaus – 91800 Boussy-Saint-Antoine Boussy-Saint-Antoine 91800 Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-13T20:30:00+01:00 – 2024-01-13T21:40:00+01:00

spectacle piano classique

