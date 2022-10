Fonk Legacy Salle Gérard Philipe, 17 février 2023, Boussy-Saint-Antoine.

Fonk Legacy Vendredi 17 février 2023, 20h30 Salle Gérard Philipe

Tarifs: de 10 euros à 25 euros

Fonk Legacy, véritable hommage au Funk, exprime dans la révolte, la tension et l’espoir, l’urgence de l’âme blessée à libérer son corps par la danse…

Salle Gérard Philipe La Ferme – Cours Neuenhaus – 91800 Boussy-Saint-Antoine Boussy-Saint-Antoine 91800 Essonne Île-de-France

Du jazz band à Harlem dans les années 30 au concert de Rufus Thomas en 1972, le duo de danseurs redonne vie aux artistes ayant contribué au succès de ce courant musical ; courant qui jusqu’alors évoquait mélancolie et souffrance du passé et a laissé place à des sons plus festifs et frénétiques.

« Fonk Legacy » rend hommage à l’un des courants musicaux les plus populaires, à travers ses styles de danse les plus représentatifs dans leur forme originelle ! En reproduisant avec le plus d’authenticité possible le climat socio-culturel associé aux genres, « Fonk Legacy » nous propose un long voyage à travers le temps, du Jazz au Funk, en passant par le Rythm’ & Tap, le Swing et la Soul…

Une envie : que le rythme se propage dans le public et que les spectateurs débarquent sur le plateau !

Distribution

Avec Mourad El Mrini et Nicolas Beaunay

Mise en scène : Bastien Chrétien



© Emilie Wayra