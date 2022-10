L’Avare Salle Gérard Philipe, 13 janvier 2023, Boussy-Saint-Antoine.

L’Avare Vendredi 13 janvier 2023, 20h30 Salle Gérard Philipe

Tarifs: de 10 euros à 25 euros

Découvrez L’avare dans un thriller moderne détonnant !

Salle Gérard Philipe La Ferme – Cours Neuenhaus – 91800 Boussy-Saint-Antoine Boussy-Saint-Antoine 91800 Essonne Île-de-France

Dans cette version de L’Avare, Harpagon est le chef du plus grand réseau de banditisme de Paris. Un burn-out provoqué par le décès de sa femme qu’il aimait tendrement l’a poussé à se réfugier dans les affaires sombres, ne trouvant plus de jouissance que dans l’appât du gain. Victime de trahisons et d’hypocrisie, il n’a plus aucune attache pour l’être humain et inflige désormais tout le mal qu’il peut, souvent même sans s’en rendre compte.

Cependant, sa noirceur est nourrie par une envie : subvenir aux besoins de ses enfants malgré son absence d’implication réelle dans la réalisation de leur véritable bien-être. Mais la solitude guette celui qui ne s’inquiète véritablement que de son propre sort. Peu à peu, sa maison, ses enfants, ses hommes de main se retournent contre lui. Parrain incontesté et craint de la mafia parisienne, saura-t-il faire face à ces trahisons et ses fautes ?

Distribution

Avec :

Théo Navarro Mussy,

Délia Espinat Dief,

Nicolas Le Bricquir,

Julia Cash,

Étienne Paliniewicz,

Samuel Yagoubi,

Arthur Gomez,

Soulaymane Rkiba,

Alexiane Torres ou Chloé Lorphelin,

Tigran Mekhitarian ou Axel Giudicelli

Adaptation et mise en scène : Tigran Mekhitarian



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-13T20:30:00+01:00

2023-01-13T22:15:00+01:00

© Espace culturel Jean-Marly-la-Ville