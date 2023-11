Réveillon du Comité des fêtes de fronton Salle Gérard Philipe 31620 Fronton Fronton Catégories d’Évènement: Fronton

Réveillon du Comité des fêtes de fronton

31 décembre et 1 janvier

Salle Gérard Philipe 31620 Fronton

70€ repas adultes, 15€ repas enfants de – de 12ans

Venez fêter la nouvelle année avec le comité des fêtes de Fronton!

A partir de 20h à la salle Gérard Philipe.

Apéritif offert, animation tout au long de la soirée et DJ. Seulement sur résérvation avec le liens ci-joint.

https://www.helloasso.com/associations/comite-des-fetes-de-fronton/evenements/reveillon-nouvel-an

On vous attend nombreux!!!!

2023-12-31T20:00:00+01:00 – 2023-12-31T23:59:00+01:00

