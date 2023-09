Immersion Professionnelle : Immergez-vous dans l’entreprise de votre choix SALLE GERARD FORGUES Lons Catégories d’Évènement: Lons

Pyrénées-Atlantiques Immersion Professionnelle : Immergez-vous dans l’entreprise de votre choix SALLE GERARD FORGUES Lons, 26 septembre 2023, Lons. Immersion Professionnelle : Immergez-vous dans l’entreprise de votre choix Mardi 26 septembre, 09h00 SALLE GERARD FORGUES sur inscription auprès de son conseiller Pôle Emploi Des entreprises vous accueillent afin de vous permettre de vous immerger dans votre métier de demain. Venez à leur rencontre lors du job dating prévu à cet effet, le 26/09/2023, de 9h à 16h. SALLE GERARD FORGUES – 6 AVENUE DE PAU – 64140 LONS Lons 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-26T09:00:00+02:00 – 2023-09-26T16:00:00+02:00

2023-09-26T09:00:00+02:00 – 2023-09-26T16:00:00+02:00 Immersion entreprise POLE EMPLOI Détails Catégories d’Évènement: Lons, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu SALLE GERARD FORGUES Adresse - 6 AVENUE DE PAU - 64140 LONS Ville Lons Departement Pyrénées-Atlantiques Age min 18 Age max 99 Lieu Ville SALLE GERARD FORGUES Lons latitude longitude 43.309254;-0.403752

SALLE GERARD FORGUES Lons Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lons/