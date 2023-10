Conférence : Des recherches pour limiter les effets de la sécheresse en grandes cultures. Salle Gérard Daumard Baule 45130 Baule, 17 octobre 2023, Baule.

Conférence : Des recherches pour limiter les effets de la sécheresse en grandes cultures. Mardi 17 octobre, 18h00, 20h00 Salle Gérard Daumard Baule 45130 Entrée libre 5€ et gratuité pour les adhérents à l’Association Atloo

« Des recherches pour limiter les effets de la sécheresse en grandes cultures, Contribution de PhénoField à Ouzouer le Marché »

Conférence organisée par l’ATLOO présentée par Josiane LORGEOU et Katia BEAUCHENE d’ARVALIS Institut du végétal, le 17 octobre 2023 à Baule, espace Gérard Dumard.

Décortiquer les mécanismes de tolérance des plantes aux déficits hydriques est stratégique pour limiter les conséquences des sécheresses dont la fréquence et l’intensité augmentent. Les équipements et recherches conduites à Ouzouer le Marché sous PhénoField, l’une des 10 plateformes Hi-Tech et à Haut Débit du réseau français Phénome, participent au défi de l’amélioration des variétés de demain à l’épreuve du réchauffement climatique.

Salle Gérard Daumard Baule 45130 rue du Lièvre d'Or Baule 45130 Baule 45130 Loiret Centre-Val de Loire

