Des volcans et des hommes en Éthiopie et alilleurs Salle Gérard Daumard Baule 45130 Baule Catégories d’Évènement: Baule

Loiret

Des volcans et des hommes en Éthiopie et alilleurs Salle Gérard Daumard Baule 45130, 7 mars 2023, Baule. Des volcans et des hommes en Éthiopie et alilleurs Mardi 7 mars, 18h00 Salle Gérard Daumard Baule 45130

Entrée libre 5 € – Gratuité pour les Adhérents à ATLOO

Conférence sur l’impact du volcanisme sur les écosystèmes Salle Gérard Daumard Baule 45130 rue du Lièvre d’Or Baule 45130 Baule 45130 Loiret Centre-Val de Loire Des volcans et des hommes en Ethiopie et ailleurs L’impact du volcanisme sur les écosystèmes au sens le plus large est bien établi. Ainsi l’éruption du Pinatubo en 1991 et celle, plus récente, de La Palma, fin 2021, montrent les effets à la fois régionaux et mondiaux que peut avoir ce processus naturel, qui est un des mécanismes de dissipation de l’énergie interne de notre planète.

En Afrique de l’Est, de nombreux volcans, dont certains sont encore actifs, jalonnent la dépression topographique qu’est le rift, qui affecte cette partie de l’Afrique depuis plusieurs millions d’années, étant un des berceaux de l’humanité.

Les travaux de terrain menés en Ethiopie, portant à la fois sur la datation des épisodes volcaniques, sur l’estimation de l’intensité des éruptions, ainsi que sur la nature des magmas, montrent que l’activité volcanique accompagne de façon étroite, mais discontinue, cette déchirure continentale qui précède l’océanisation, ayant probablement eu aussi un impact majeur, quoique encore mal évalué, sur l’évolution des hominidés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-07T18:00:00+01:00

2023-03-07T21:00:00+01:00 ATLOO

Détails Catégories d’Évènement: Baule, Loiret Autres Lieu Salle Gérard Daumard Baule 45130 Adresse rue du Lièvre d'Or Baule 45130 Ville Baule lieuville Salle Gérard Daumard Baule 45130 Baule Departement Loiret

Salle Gérard Daumard Baule 45130 Baule Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/baule/

Des volcans et des hommes en Éthiopie et alilleurs Salle Gérard Daumard Baule 45130 2023-03-07 was last modified: by Des volcans et des hommes en Éthiopie et alilleurs Salle Gérard Daumard Baule 45130 Salle Gérard Daumard Baule 45130 7 mars 2023 Baule Salle Gérard Daumard Baule 45130 Baule

Baule Loiret