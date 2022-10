Pourquoi est-il si difficile de réformer le système de retraite en France? Salle Gérard Daumard Baule 45130, 8 novembre 2022, Baule.

Pourquoi est-il si difficile de réformer le système de retraite en France? Mardi 8 novembre, 18h00 Salle Gérard Daumard Baule 45130

TARIF Entrée 5€ Gratuit pour les adhérents à l’association du temps libre de l’ouest Orléanais (Adhésion 20€)

Faire le point sur les réformes de retraite passées et celle à venir

Salle Gérard Daumard, rue du Lièvre d'Or, Baule 45130

Selon certains indicateurs du Conseil d’orientation des retraites (COR), la pérennité financière du système de retraite français ne serait pas menacée à moyen et long terme. Dans ces conditions, est-il nécessaire de lui imposer une nouvelle réforme, sachant que les réformes passées ont cristallisé des résistances, voire des oppositions marquées.

Cette conférence se propose de faire le point sur les réformes passées du système de retraite (depuis 1993), en insistant sur les leviers qui ont été utilisés (essentiellement, le report de l’âge d’ouverture des droits à la retraite et l’augmentation de la durée d’assurance requise pour recevoir une pension à taux plein) et les impacts de ces réformes sur la trajectoire financière du système. On insistera ensuite sur la difficulté qu’il y a à réformer si les projets de réforme n’ont pour seul objectif que d’assurer l’équilibre financier du système. On envisagera enfin les objectifs désirables d’une réforme (en termes de couverture du risque vieillesse et de justice sociale) et les moyens qu’on pourrait mettre en place pour les atteindre, en instituant notamment un pilotage moins discrétionnaire du système, c’est à dire moins sensible à des considérations électorales.



ATLOO