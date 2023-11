DES POLITIQUES JURIDIQUES EXTERIEURES DANS UN MONDE QUI SE DECHIRE Salle Georges Vedel – Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, Management) – Université Paris-Saclay Sceaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, Management) – Université Paris-Saclay

Le jeudi 7 décembre en salle Georges Vedel – Bâtiment G

Le vendredi 8 décembre en Amphithéâtre 3 – Bâtiment E

Direction scientifique :

Direction scientifique :

Frédérique Coulée, Professeure de droit public à l'Université Paris-Saclay

2023-12-07T09:00:00+01:00 – 2023-12-07T17:30:00+01:00

