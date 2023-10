Nouveaux champs de recherche en Droit de l’environnement : RARETÉ : LE PRISME DE L’EAU Salle Georges Vedel – Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, Management) – Université Paris-Saclay Sceaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Nouveaux champs de recherche en Droit de l'environnement : RARETÉ : LE PRISME DE L'EAU

Le Mercredi 18 octobre 2023 à 17h30 à la Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, Management) – Campus de Sceaux – Salle Georges Vedel (Bât. G)

La Société Française pour le Droit de l'Environnement (SFDE) et l'Institut d'Études de Droit Public (IEDP) de l'Université Paris-Saclay organise une conférence animée par Jérome Fromageau

Pierre-Yves Cadalen, Post-doctorant en science politique à l’Université de Bretagne Occidentale, UMR AMURE

Gilles Pipien (en visio), Ancien Inspecteur général de l'environnement et du développement durable, Membre de Humanité et Biodiversité

Salle Georges Vedel – Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, Management) – Université Paris-Saclay
92330 Sceaux

