LA CORRUPTION SAISIE PAR LES ARBITRES Salle Georges Vedel – Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, Management) – Université Paris-Saclay Sceaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Sceaux LA CORRUPTION SAISIE PAR LES ARBITRES Salle Georges Vedel – Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, Management) – Université Paris-Saclay Sceaux, 12 octobre 2023, Sceaux. LA CORRUPTION SAISIE PAR LES ARBITRES Jeudi 12 octobre, 16h00, 16h30 Salle Georges Vedel – Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, Management) – Université Paris-Saclay Entrée libre Conférence inaugurale du master 2 Droits de l’homme et entreprises

LA CORRUPTION SAISIE PAR LES ARBITRES

Par Maître Yas Banifatemi, associée fondatrice Gaillard Banifatemi Shelbaya Disputes Discutante : Frédérique Coulée, Professeure à l’Université Paris-Saclay Salle Georges Vedel – Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, Management) – Université Paris-Saclay 92330 Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T16:00:00+02:00 – 2023-10-12T16:30:00+02:00

2023-10-12T16:30:00+02:00 – 2023-10-12T18:00:00+02:00 Freepik Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Sceaux Autres Lieu Salle Georges Vedel - Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, Management) - Université Paris-Saclay Adresse 92330 Ville Sceaux Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Salle Georges Vedel - Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, Management) - Université Paris-Saclay Sceaux latitude longitude 48.778483;2.289161

Salle Georges Vedel - Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, Management) - Université Paris-Saclay Sceaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sceaux/