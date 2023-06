Pastels en Vallées Salle Georges Sand Saint-Georges-sur-la-Prée, 2 septembre 2023, Saint-Georges-sur-la-Prée.

Saint-Georges-sur-la-Prée,Cher

Journée porte ouverte, visite de l’atelier, rencontre. Démonstration des différentes techniques.

2023-09-02 à ; fin : 2023-09-02 . .

Salle Georges Sand

Saint-Georges-sur-la-Prée 18100 Cher Centre-Val de Loire



Open day, visit to the workshop, meeting. Demonstration of different techniques

Jornada de puertas abiertas, visita del taller, reunión. Demostración de diferentes técnicas

Tag der offenen Tür, Besuch des Ateliers, Treffen. Demonstration der verschiedenen Techniken

