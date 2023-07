Fête de la Randonnée du Plouys Salle Georges Ramon Wattrelos, 3 septembre 2023, Wattrelos.

Le dimanche 3 septembre 2023, découvrez le nouveau circuit de randonnée du Plouys lors de sa fête inaugurale.

De 9h-11h30 : randonnée gratuite sur le nouveau circuit du Plouys*

Départ libre à partir de 9h ou départ accompagné à 9h30 (8km) et à 10h ( 5km), distribution de la Randofiche du circuit, accès sur smartphone avec l’application gratuite Ma Rando.

* Circuit inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et et Randonnée du Nord

De 11h30 à 14h30 : Réception inaugurale et repas foodtruck

Lancement officiel du circuit et apéritif offert

Repas (payant) : burgers, pizzas, frites et boissons

De 14h30 à 17h30 : Ateliers Nature

Gratuits au potager du Plouys, confectionnez un hôtel à insectes et découvrez son rôle, reconnaître les plantes… avec l’association de la Maison de l’Eau, de la Pêche et de la Nature

Salle Georges Ramon – rue de la Martelotte à Wattrelos

Inscription en ligne ici

Contact : Association Rando Evasion Découverte au 06.07.19.78.24 ou randoevasiondecouverte@gmail.com

www.randoevasiondecouverte.fr

