CinéPlus – Indiana Jones et le cadran de la destinée Salle Georges Méliès Nexon, 13 octobre 2023, Nexon.

Nexon,Haute-Vienne

États-Unis 2023. Un film de James Mangold et Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen… Durée : 2h35.

En 1969, l’archéologue et aventurier américan Indiana Jones est opposé à la course à l’espace en raison du fait que les États-Unis ont recrutés d’anciens nazis pour battre l’Union Soviétique dans cette composition..

2023-10-13 fin : 2023-10-13 . EUR.

Salle Georges Méliès rue Champlain

Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



United States 2023. A film by James Mangold with Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen… Running time: 2h35.

In 1969, American archaeologist and adventurer Indiana Jones is opposed to the space race because the United States has recruited former Nazis to beat the Soviet Union in the race.

Estados Unidos 2023. Una película de James Mangold con Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen… Duración: 2h 35min

En 1969, el arqueólogo y aventurero estadounidense Indiana Jones se opone a la carrera espacial porque Estados Unidos ha reclutado a antiguos nazis para vencer a la Unión Soviética en la carrera.

Vereinigte Staaten 2023. Ein Film von James Mangold und Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen…. Dauer: 2 Stunden 35 Minuten.

Im Jahr 1969 ist der amerikanische Archäologe und Abenteurer Indiana Jones gegen das Wettrennen im Weltraum, weil die USA ehemalige Nazis rekrutiert haben, um die Sowjetunion in dieser Zusammensetzung zu schlagen.

