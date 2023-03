Bal Trad Quo Fai Pas de Mau et Les Carrioles Salle Georges Mélièes, Nexon (87)

Bal Trad Quo Fai Pas de Mau et Les Carrioles
Samedi 8 avril, 20h30
Salle Georges Mélièes, Nexon (87)
PAF 8 € minimum
17h30 : initiation aux danses trad (penser à s'inscrire !)
19h : repas partagé sorti du panier
20h30 : Bal

Salle Georges Mélièes, Nexon (87)
Rue Champlain
Salle Georges Mélièes, 87800 Nexon, France

2023-04-08T20:30:00+02:00 – 2023-04-09T00:30:00+02:00

baltrad balfolk

Détails Autres Lieu Salle Georges Mélièes, Nexon (87) Adresse Rue Champlain Salle Georges Mélièes, 87800 Nexon, France Age max 110 Lieu Ville Salle Georges Mélièes, Nexon (87)

