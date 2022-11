Tournoi de tennis de table Salle Georges-Mandel Villenave-d’Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Inscription tournoi et buvette : 1€ • Boissons et sandwich : 1 € • Dons libres en suppléments

Villenave d’Ornon solidaire du AFM Téléthon Salle Georges-Mandel Rue Thiers, Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine Un tournoi organisé par l’Asvtt, ouvert à tous. La recette des inscriptions et de la buvette sera reversée au Téléthon.

2022-11-25T20:15:00+01:00

2022-11-25T23:00:00+01:00

