Noël et les histoires du Pays de Weppes Salle Georges Denis Herlies Catégories d’Évènement: Herlies

Nord Noël et les histoires du Pays de Weppes Salle Georges Denis Herlies, 18 novembre 2023, Herlies. Noël et les histoires du Pays de Weppes 18 et 19 novembre Salle Georges Denis Entrée libre L’idée est de faire sortir les écrits de nos historiens locaux de leur bulle d’entre soi historienne et de convaincre que leurs ouvrages peuvent faire l’objet de beaux cadeaux au pied des sapins pour les passionnés. Salle Georges Denis Herlies Herlies 59134 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T15:00:00+01:00 – 2023-11-18T19:00:00+01:00

2023-11-19T14:00:00+01:00 – 2023-11-19T17:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Herlies, Nord Autres Lieu Salle Georges Denis Adresse Herlies Ville Herlies Departement Nord Age max 99 Lieu Ville Salle Georges Denis Herlies latitude longitude 50.577389;2.853746

Salle Georges Denis Herlies Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/herlies/