Puy-de-Dôme ARCHI&TOILE salle georges conchon Clermont-Ferrand, 10 novembre 2023, Clermont-Ferrand. ARCHI&TOILE Vendredi 10 novembre, 20h30 salle georges conchon gratuit pour les adhérents et PASS 4 séances # Construire autrement La maison de l’architecture Auvergne pour la 14° année vous invite au festival ARCHI&TOILE.

Venez croiser les regards ! Poser-vous des questions ! Visionner la bande annonce ici !

→ vendredi 10 novembre | 20h30 Sous forme de courts et moyens métrages, posons les questions du reemploi, de l’approvisionement des matérieux, de nouvelles esthétiques architecturales et vegetale.

comment vivre avec le vegetal ? comment cohabiter avec la biodiversite ? Venez visioner des projets végétaux, sensibles et démesurés. En Italie, en France, en Allemagne et … en Arabie Saoudite. salle georges conchon clermont-ferrand Clermont-Ferrand 63000 Les Salins Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 09 61 56 31 80 »}, {« type »: « email », « value »: « maison.architecture.auvergne@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T20:30:00+01:00 – 2023-11-10T22:00:00+01:00

