Vendredi ludique Salle Georges Clemenceau, 6 janvier 2023, Senlis. Vendredi ludique 6 janvier – 28 juillet 2023, les vendredis Salle Georges Clemenceau

Première soirée gratuite puis cotisation annuelle 14 euros par personne – Soirée jeu accessible aux enfants à partir de 6 à 8 ans. Les enfants de moins de 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Venez découvrir le monde du jeu de société moderne avec l’association Les Joueurs Nés. Ambiance, stratégie, hasard : mettez votre bonne humeur à l’épreuve seul, en famille ou entre amis. Salle Georges Clemenceau 9 Avenue Georges Clemenceau, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Grands amateurs du jeu de société moderne, nous nous réunissons tous les vendredis dans la bonne humeur et le partage. Nous mettons à disposition des joueurs une ludothèque de plus de 300 jeux qui conviennent à tous les publics du débutant au passionné.

Toujours curieux, nous apprécions aussi de découvrir vos pépites ludiques.

Un loisir nouveau pour vous ? L’un d’entre nous se fera le plaisir de vous accompagner dans ce monde merveilleux.

Votre soirée découverte aura lieu quand vous le souhaitez tout au long de l’année.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-06T19:00:00+01:00

2023-07-28T23:00:00+02:00 Bruno – joueurs nés

