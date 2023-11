Projection du documentaire « Des fleurs sur le chemin » de Pascale Labout Salle Georges Brassens Tourouvre au Perche, 24 novembre 2023, Tourouvre au Perche.

Tourouvre au Perche,Orne

Venez assister à la projection du documentaire “Des fleurs sur leur chemin” de Pascale Labout en sa présence. (Projection gratuite, pour tout public.)

Ce documentaire raconte l’aventure hors norme d’artistes et de personnes souffrant de troubles psychiques plongés dans une création collective. Au fil des jours, les talents se révèlent, les destins se racontent, les entraves de la maladie s’estompent et sous l’impulsion de l’art, les différences se transforment en richesses.

Ce sera l’occasion de poser vos questions à la réalisatrice sur les problématiques du documentaire : la prise en compte des handicaps psychiques, l’utilisation de l’art dans ce contexte, les liens entre patients, artistes et professionnels de santé, etc.

Nous vous espérons nombreux pour ce moment convivial et culturel sur des sujets capitaux : la santé et la solidarité.

La projection sera suivi d’un échange et d’un pot.

« Quand des artistes nous aident à changer de regard sur le handicap psychique et dessinent grâce à la magie de l’art la possibilité d’un véritable vivre ensemble ! ».

Salle Georges Brassens TOUROUVRE

Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie



Join us for a screening of Pascale Labout’s documentary Des fleurs sur leur chemin. (Free screening, open to all.)

This documentary tells the story of the extraordinary adventure of artists and people suffering from mental disorders, immersed in a collective creation. As the days go by, talents are revealed, destinies are told, the shackles of illness fade away and, under the impetus of art, differences are transformed into riches.

This will be an opportunity to put your questions to the director about the issues raised in the documentary: how psychic disabilities are taken into account, the use of art in this context, the links between patients, artists and healthcare professionals, etc.

We hope to see many of you there for this friendly, cultural event on the vital subjects of health and solidarity.

The screening will be followed by a discussion and a drink.

« When artists help us to change the way we look at mental disability, and use the magic of art to draw the possibility of a real way of living together! »

Asista a la proyección del documental Des fleurs sur leur chemin, de Pascale Labout, en su presencia. (Proyección gratuita, abierta al público en general)

Este documental narra la extraordinaria aventura de artistas y personas con problemas de salud mental que se implican en una creación colectiva. Con el paso de los días, se revelan talentos, se cuentan destinos, se rompen los grilletes de la enfermedad y, bajo el impulso del arte, las diferencias se transforman en riquezas.

Será la ocasión de plantear sus preguntas al director sobre las cuestiones planteadas en el documental: cómo se tienen en cuenta las discapacidades mentales, la utilización del arte en este contexto, los vínculos entre pacientes, artistas y profesionales de la salud, etc.

Esperamos contar con la presencia de muchos de ustedes en este acto amistoso y cultural sobre temas tan vitales como la salud y la solidaridad.

La proyección irá seguida de un debate y una copa.

cuando los artistas nos ayudan a cambiar la mirada sobre la discapacidad mental, utilizando la magia del arte para crear la posibilidad de una verdadera convivencia »

Besuchen Sie die Vorführung des Dokumentarfilms « Des fleurs sur leur chemin » von Pascale Labout in ihrer Anwesenheit. (Kostenlose Vorführung für alle Zuschauer)

Der Dokumentarfilm erzählt von dem außergewöhnlichen Abenteuer von Künstlern und Menschen mit psychischen Problemen, die in ein kollektives Schaffen eintauchen. Im Laufe der Tage offenbaren sich Talente, Schicksale werden erzählt, die Fesseln der Krankheit schwinden und durch den Impuls der Kunst verwandeln sich Unterschiede in Reichtum.

Sie haben die Gelegenheit, der Regisseurin Fragen zu den Themen des Dokumentarfilms zu stellen: die Berücksichtigung psychischer Behinderungen, die Verwendung von Kunst in diesem Kontext, die Verbindungen zwischen Patienten, Künstlern und Gesundheitsfachleuten usw.

Wir hoffen, dass Sie zahlreich an dieser geselligen und kulturellen Veranstaltung teilnehmen, bei der es um wichtige Themen wie Gesundheit und Solidarität geht.

Im Anschluss an die Vorführung besteht die Möglichkeit, sich auszutauschen und einen Umtrunk zu genießen.

« Wenn Künstler uns helfen, den Blick auf psychische Behinderungen zu verändern und dank der Magie der Kunst die Möglichkeit eines echten Zusammenlebens zeichnen! »

