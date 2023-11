Bal Folk Solidaire avec le groupe Rue de la Soif Salle Georges Brassens, Tournon-sur-Rhône (07) Bal Folk Solidaire avec le groupe Rue de la Soif Salle Georges Brassens, Tournon-sur-Rhône (07), 18 novembre 2023, . Bal Folk Solidaire avec le groupe Rue de la Soif Samedi 18 novembre, 20h30 Salle Georges Brassens, Tournon-sur-Rhône (07) Salle Georges Brassens, Tournon-sur-Rhône (07) 1, Place Rampon

Salle Georges Brassens, 07300 Tournon-sur-Rhône, France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T20:30:00+01:00 – 2023-11-19T00:30:00+01:00

2023-11-18T20:30:00+01:00 – 2023-11-19T00:30:00+01:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Salle Georges Brassens, Tournon-sur-Rhône (07) Adresse 1, Place Rampon Salle Georges Brassens, 07300 Tournon-sur-Rhône, France Age max 110 Lieu Ville Salle Georges Brassens, Tournon-sur-Rhône (07) latitude longitude 45.065862;4.834966

Salle Georges Brassens, Tournon-sur-Rhône (07) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//