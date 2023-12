COURS DE SOPHROLOGIE CAYCÉDIENNE SALLE GEORGES BRASSENS Olonzac, 1 décembre 2023, Olonzac.

Olonzac,Hérault

La sophrologie caycédienne permet de développer une conscience sereine. Elle s’applique à de nombreux événements de la vie. Elle offre de mener à bien sa vie grâce à une gestion active du stress et la maîtrise des émotions négatives.

Cours animé par Véronique Leray.

2023-12-26 17:30:00 fin : 2023-12-26 18:30:00. .

SALLE GEORGES BRASSENS

Olonzac 34210 Hérault Occitanie



Caycedian sophrology helps develop serene awareness. It can be applied to a wide range of life events. It enables you to live life to the full, thanks to active stress management and the mastery of negative emotions.

Course led by Véronique Leray

La sofrología caycediana te ayuda a desarrollar una conciencia serena. Puede aplicarse a una amplia gama de acontecimientos vitales. Permite vivir plenamente, gestionando activamente el estrés y controlando las emociones negativas.

Curso impartido por Véronique Leray

Die caycedische Sophrologie ermöglicht die Entwicklung eines gelassenen Bewusstseins. Sie lässt sich auf zahlreiche Lebensereignisse anwenden. Sie bietet die Möglichkeit, sein Leben durch aktives Stressmanagement und die Beherrschung negativer Emotionen erfolgreich zu führen.

Kurs geleitet von Véronique Leray

