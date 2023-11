UNE ZONE DE GRATUITÉ Salle Georges Brassens Olonzac, 25 novembre 2023, Olonzac.

Olonzac,Hérault

Journée où on donne, où on trouve son bonheur, où on echange ….

Cette journée s’inscrit dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction Des Déchets..

2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-25 17:00:00. .

Salle Georges Brassens

Olonzac 34210 Hérault Occitanie



A day for giving, finding and exchanging ….

This day is part of the European Week for Waste Reduction.

Un día para dar, encontrar e intercambiar ….

Esta jornada forma parte de la Semana Europea de la Prevención de Residuos.

Tag des Gebens, des Findens, des Tauschens ….

Dieser Tag findet im Rahmen der Europäischen Woche zur Abfallvermeidung statt.

Mise à jour le 2023-11-14 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC