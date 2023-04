Jim Murple Memorial + guest Salle Georges Brassens, 9 juin 2023, Lezennes.

Jim Murple Memorial + guest Vendredi 9 juin, 19h30 Salle Georges Brassens Gratuit

Jim Murple Memorial (Rhythm’n’blues – FR )

Jim Murple Memorial c’est du rhythm’n’blues jamaïcain comme on n’en fait plus, où les compositions sont à la fois légères et envoûtantes, et où la douleur côtoie la joie de vivre…Venez (re)découvrir l’authenticité de cette musique revisitée depuis plus de vingt ans par des passionnés et mordus de musique live ! Des musiciens qui jouent et qui swinguent aux côtés des voix douces et rock’n’roll des chanteuses, pour offrir un spectacle inoubliable !

Salle Georges Brassens 107 rue Jean-Baptiste Defaux 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 91 59 01 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-09T19:30:00+02:00 – 2023-06-09T20:30:00+02:00

