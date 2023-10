Le Noël de la MJC Salle Georges Brassens Lambesc, 16 décembre 2023, Lambesc.

Lambesc,Bouches-du-Rhône

La MJC de Lambesc vous convie à célébrer Noël de façon créative et en musique ! Une journée conviviale à vivre en famille et entre amis..

2023-12-16 13:30:00 fin : 2023-12-16 23:30:00. .

Salle Georges Brassens avenue de Verdun

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Lambesc’s MJC invites you to celebrate Christmas with music and creativity! A fun-filled day to enjoy with family and friends.

El MJC de Lambesc te invita a celebrar la Navidad con música y creatividad Es un día divertido con la familia y los amigos.

Das MJC Lambesc lädt Sie ein, Weihnachten auf kreative Weise und mit Musik zu feiern! Ein geselliger Tag, den Sie mit Ihrer Familie und Ihren Freunden erleben können.

Mise à jour le 2023-10-17 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc