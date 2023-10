Repas de décembre des Retraités de Bertoglio Salle Georges Brassens Lambesc, 14 décembre 2023, Lambesc.

Lambesc,Bouches-du-Rhône

L’association des Retraités de BERTOGLIO vous propose un repas de fin d’année à la Salle Georges Brassens..

2023-12-14 11:30:00 fin : 2023-12-14 . EUR.

Salle Georges Brassens avenue de Verdun

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The BERTOGLIO Retirement Association invites you to an end-of-year meal at the Salle Georges Brassens.

La Asociación de Jubilados BERTOGLIO le invita a una comida de fin de año en la Salle Georges Brassens.

Die Rentnervereinigung von BERTOGLIO lädt Sie zu einem Jahresabschlussessen in der Salle Georges Brassens ein.

Mise à jour le 2023-10-17 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc