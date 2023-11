Bourse aux jouets et aux livres Salle Georges Brassens Lambesc, 2 décembre 2023, Lambesc.

Lambesc,Bouches-du-Rhône

L’AC Lambescains vous convie à sa traditionnelle Bourse aux jouets et aux livres !. Familles

2023-12-02 09:00:00 fin : 2023-12-02 16:00:00. .

Salle Georges Brassens avenue de Verdun

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The AC Lambescains invites you to its traditional toy and book fair!

La AC Lambescains te invita a su tradicional feria de juguetes y libros

Der AC Lambescains lädt Sie zu seiner traditionellen Spielzeug- und Bücherbörse ein!

Mise à jour le 2023-10-31 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc