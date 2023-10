Salon du Bien-être Salle Georges Brassens Lambesc Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Lambesc Salon du Bien-être Salle Georges Brassens Lambesc, 18 novembre 2023, Lambesc. Lambesc,Bouches-du-Rhône Un week-end dédié au Bien-être !.

2023-11-18 10:00:00 fin : 2023-11-19 18:00:00. EUR.

Salle Georges Brassens avenue de Verdun

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A weekend dedicated to well-being! ¡Un fin de semana dedicado al bienestar! Ein Wochenende, das dem Wohlbefinden gewidmet ist! Mise à jour le 2023-10-16 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Lambesc Autres Lieu Salle Georges Brassens Adresse Salle Georges Brassens avenue de Verdun Ville Lambesc Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Salle Georges Brassens Lambesc latitude longitude 43.653208;5.265956

Salle Georges Brassens Lambesc Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lambesc/