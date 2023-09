Fête des sorcières Salle Georges Brassens Lambesc, 28 octobre 2023, Lambesc.

Lambesc,Bouches-du-Rhône

En ce week-end d’Halloween, nous prévoyons un après-midi d’animations pour les enfants !. Familles

2023-10-28 13:30:00 fin : 2023-10-28 17:00:00. .

Salle Georges Brassens avenue de Verdun

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



This Halloween weekend, we’re planning an afternoon of entertainment for the kids!

Este fin de semana de Halloween, ¡tenemos prevista una tarde de entretenimiento para los niños!

An diesem Halloween-Wochenende planen wir einen Nachmittag mit Animationen für die Kinder!

Mise à jour le 2023-09-06 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc