gratuit

avec les Z’aCrauNotes Salle Georges Brassens, Lambesc (13) 8, Avenue de Verdun Salle Georges Brassens, 13410 Lambesc, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39329 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] la MJC de Lambesc organise une fête de Noêl pour tous le samedi 17 décembre. Un bal Folk clôturera la journée à partir de 20h30. une initiation sera proposée avant (les horaires seront précisés dès que possible). venez nombreux ! source : événement bal folk publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-17T20:30:00+01:00

2022-12-18T00:30:00+01:00

Lieu Salle Georges Brassens, Lambesc (13) Adresse 8, Avenue de Verdun Salle Georges Brassens, 13410 Lambesc, France

