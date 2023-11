Spectacle – L’Eicola dau Barbichet – 100 ans de traditions Salle Georges Brassens, Feytiat (87) Spectacle – L’Eicola dau Barbichet – 100 ans de traditions Salle Georges Brassens, Feytiat (87), 26 novembre 2023, . Spectacle – L’Eicola dau Barbichet – 100 ans de traditions Dimanche 26 novembre, 14h30 Salle Georges Brassens, Feytiat (87) 10 Les Pastoureaux de la Valoine de Feytiat, L’Eicola dau Barbichet de Limoges, les Veilhadors de Saint Junien et le Grenier à sel d’Aixe sur Vienne présentent le spectacle « L’Eicola dau Barbichet : 100 ans de traditions ». Ce spectacle alliera théâtre, chants, danses et musiques retraçant, souvent avec humour, les coutumes et traditions du Haut-Limousin. Le publique sera plongé dans un musée et visitera ces traditions tableau après tableau. Réservations au 06.22.04.32.53 ou 06.79.64.31.61 https://eicoladaubarbichet.jimdofree.com/reservations/ source : événement Spectacle – L’Eicola dau Barbichet – 100 ans de traditions publié sur AgendaTrad Salle Georges Brassens, Feytiat (87) Rue Frédéric Legrand

Salle Georges Brassens, Feytiat (87)
Rue Frédéric Legrand
Salle Georges Brassens, 87220 Feytiat, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-11-26T14:30:00+01:00 – 2023-11-26T17:00:00+01:00

Lieu: Salle Georges Brassens, Feytiat (87)
Adresse: Rue Frédéric Legrand, 87220 Feytiat, France

