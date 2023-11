Spectacle – L’Eicola dau Barbichet – 100 ans de traditions Salle Georges Brassens, Feytiat (87) Spectacle – L’Eicola dau Barbichet – 100 ans de traditions Salle Georges Brassens, Feytiat (87), 25 novembre 2023, . Spectacle – L’Eicola dau Barbichet – 100 ans de traditions Samedi 25 novembre, 20h30 Salle Georges Brassens, Feytiat (87) 10 Salle Georges Brassens, Feytiat (87) Rue Frédéric Legrand

Salle Georges Brassens, 87220 Feytiat, France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T20:30:00+01:00 – 2023-11-26T00:30:00+01:00

2023-11-25T20:30:00+01:00 – 2023-11-26T00:30:00+01:00 nivernais danse Détails Autres Lieu Salle Georges Brassens, Feytiat (87) Adresse Rue Frédéric Legrand Salle Georges Brassens, 87220 Feytiat, France Age max 110 Lieu Ville Salle Georges Brassens, Feytiat (87) latitude longitude 45.809729;1.326955

Salle Georges Brassens, Feytiat (87) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//