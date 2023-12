UNE VIE DE PIANISTE SALLE GEORGES BRASSENS Feytiat, 9 février 2024, Feytiat.

UNE VIE DE PIANISTE 9 février 2024Dans une autobiographie humoristique et musicale, Paul Staïcu met en scène le récit d’une vie de pianiste : la sienne.Voué au piano classique dès son plus jeune âge, formé à la rude école roumaine, élevé parallèlement au jazz dans la plus grande clandestinité, Paul vit son adolescence dans le Bucarest du régime Ceausescu. Viennent ensuite son évasion rocambolesque, l’asile politique, le Conservatoire de Paris et les débuts dans la vie professionnelle.Copieusement primé dans les deux pays qui sont les siens. Paul Staïcu promène son regard candide sur un parcours atypique qu’il illustrera en interprétant, avec le brio qu’on lui connaît, des musiques de tous horizons. Pour ce voyage initiatique au pays du piano, destiné aux curieux, musiciens ou non, Paul Staïcu instaurera une interactivité constanteavec le public.« Extrêmement réussi. Coup de coeur du Masque et la Plume » France Inter« Virtuose et plein d’humour » Le FigaroScope« Un humour plein de sensibilité. Un spectacle hypnotique, fin et virtuose »

Tarif : 25.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-02-09 à 20:30

Réservez votre billet ici

SALLE GEORGES BRASSENS Place de Leun 87220 Feytiat