SOUS LE POIDS DES PLUMES SALLE GEORGES BRASSENS Feytiat Catégorie d’Évènement: Feytiat SOUS LE POIDS DES PLUMES SALLE GEORGES BRASSENS Feytiat, 21 janvier 2024, Feytiat. SOUS LE POIDS DES PLUMES – 21 janvier 2024Danse HIP HOPQuatre danseurs qui, à travers la poésie de leurs corps, plongent dans un monde onirique où viennent s’entrechoquer leurs différents souvenirs de vie. Une succession de saynètes comme autant d’images de la vie quotidienne, douces, drôles, impertinentes, qui mêleront danse, jeu burlesque, théâtre corporel et manipulation d’objets. Les souvenirs font ce que nous sommes, reflètent notre vie, notre identité. Les souvenirs sont également ce qui nous rattache au temps qui passe. Alors ils s’abîment, se morcellent, tels des plumes qui nous échappent. Alors, sommes-nous vraiment certains de nous souvenir ? Ces plumes, qui quand elles s’envolent nous font nous souvenir…Mais le temps passe et ces plumes tombent… la vitalité s’estompe. Que nous reste-t-il mis à part ce corps nu, brut, laissant transparaître nos cicatrices ?DIRECTION ARTISTIQUE COLLECTIVE :CHORÉGRAPHIE : Fouad KouchyLUMIÈRES : Mathieu PelletierINTERPRÉTATION : Yann Crayssac, Mounir Kerfah, Benjamin Midonet, Mounir TouaaSCÉNOGRAPHIE : Olivier Borne

Tarif : 25.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-01-21 à 16:00

