Bal de printemps de l’Arbrapépins Dimanche 12 mars, 12h00 Salle Georges Brassens, Clermont-l’Hérault (34)

Prix libre

avec Duo Ingrid Thieffry et Pascal Boucault, l’Orchestre de la Tible et les Griottes

Salle Georges Brassens, Clermont-l'Hérault (34) 16, Boulevard Paul Bert Salle Georges Brassens, 34800 Clermont-l'Hérault, France

Bal de printemps de l’Arbrapépins !

Alors que les premières fleurs de mimosa pointent leur nez dans la vallée, la joyeuse équipe de l’école associative l’Arbrapépins vous invite à son Bal de printemps !

On vous donne rendez-vous le dimanche 12 mars à partir de 12h à la salle Georges Brassens à Clermont l’Hérault (16 bd Paul Bert).

Au programme :

à 12 h : REPAS SUR RESERVATION avant le 8 mars (reservation@arbrapepins.fr / 04 30 72 51 39 )

SUR RESERVATION avant le 8 mars (reservation@arbrapepins.fr / 04 30 72 51 39 ) de 14h à 19h : GRAND BAL ! animé par une flopée de musicien.ne.s engagé.e.s qui soutiennent notre école

Entrée à PRIX LIBRE ET CONSCIENT, en soutien à l’école associative l’Arbrapépins

Buvette et petite restauration sur place

L’intégralité des bénéfices de cette journée contribuera à permettre à notre école de continuer son bonhomme de chemin pour accompagner nos p’tits « pépins sauvages » à bourgeonner gaiement.

Infos et réservations : info.reservation@arbrapepins.fr / 04 30 72 51 39

*****************************************************************

LES MUSICIEN.NE.S

Duo Ingrid Thieffry & Pascal Boucault, violoncelle et accordéon diatonique

Ils se sont rencontrés dans les paysages lumineux et vallonnés des Monts d’Orb. Rencontre humaine, puis musicale, ils nous proposent aujourd’hui en exclusivité leur duo violoncelle et accordéon, mijoté avec patience et amour.

Les Griottes, bal à la voix polyphonique

Trois voix, trois femmes pour un bal a cappella. A travers un répertoire varié, du traditionnel occitan au plus contemporain, Les Griottes font danser sur leurs chants nourris d’histoires de vie, de luttes, de quotidien et d’émotions.

L’orchestre de la Tible, « Musique dans’emble ! »

L’orchestre de la Tible réunit des musiciennes et musiciens de Béziers et des alentours. Ils jouent principalement des musiques traditionnelles d’ici (scottishs, bourrées, mazurkas, valses…) et d’ailleurs (forros, tarentelles, ségas…), le tout arrangé pour orchestre : flûte, clarinette, accordéon, guitare, banjo, percussion, trombone, saxophone, trompette, tuba, piano, graïle, violon, violoncelle et chant. Un grand bal joyeux ou tout le monde est le bienvenu, que vous soyez danseur, danseuse… ou non !

*****************************************************************

Pour en savoir plus sur l’école de l’Arbrapépins :

sur le site internet de l’école : http://larbrapepins.blogspot.com/

sur FB : https://www.facebook.com/arbrapepins/

