Pour notre première édition Effuz’stival d’hiver venez découvrir Sheltagroupe de music Irlandaise. Animation du bal par l’association Join the dance ! Danses irlandaises à Lyon: Ceilis et Set DancingDifférents tarifs de 3€ à 12€ en passant par 8€. Gratuit pour les enfants de 0 à 15 ans. Réservation conseillé sur HelloAsso Petite Restauration sur place. Menu Entrée+Plat+Dessert sur reservation via HelloAsso

Salle Georges Bourbon, Amplepuis (69) Chemin de Bagatelle

