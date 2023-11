Tartiflette maison Salle Géo Legros Sainte-Feyre, 18 novembre 2023, Sainte-Feyre.

Sainte-Feyre,Creuse

Soirée tartiflette organisée par le Foyer Rural.

Au menu : apéritif de bienvenue, velouté de saison, tartiflette, salade, creusois avec sa crème et café..

Salle Géo Legros

Sainte-Feyre 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Tartiflette evening organized by the Foyer Rural.

Menu: welcome aperitif, seasonal velouté, tartiflette, salad, creusois with cream and coffee.

Tarde de tartiflette organizada por el Foyer Rural.

En el menú: aperitivo de bienvenida, velouté de temporada, tartiflette, ensalada, creusois con nata y café.

Tartiflette-Abend, organisiert vom Foyer Rural.

Auf dem Menü stehen: Begrüßungsaperitif, Saisonsuppe, Tartiflette, Salat, Creusois mit Sahne und Kaffee.

