CONCERT ÉVEIL : Les Grands Romantiques Salle Gaveau Paris Catégorie d’Évènement: Paris CONCERT ÉVEIL : Les Grands Romantiques Salle Gaveau Paris, 26 novembre 2023, Paris. CONCERT ÉVEIL : Les Grands Romantiques Dimanche 26 novembre, 10h30 Salle Gaveau Tarif plein 15€ – Tarif Réduit 10€ DESCRIPTION :

La musique de Rachmaninov, comme celle de Verdi, a été utilisée par de multiples supports, cinéma, chanson, animés, jeux vidéo… Particulièrement évocatrices, ces deux partitions ont le pouvoir de susciter un imaginaire quasi visuel, nous transportant dans des univers que – précisément – le monde de l’image a de nombreuses fois su exploiter. Mais… chacun doit suivre ses propres intuitions, ses propres émotions, pour se recréer un paysage intime et personnel. Voilà un programme idéal pour amener au rêve tous les enfants du monde… PROGRAMME :

VERDI

La Force du Destin (Ouverture)

RACHMANINOV Concerto pour piano n°2

Durée : 45 minutes (sans entracte) DISTRIBUTION :

MARC KOROVITCH · Direction

Soliste du CRR de Paris · Piano

Jeune soliste · en partenariat avec l’Association Petites Mains Symphoniques Concert présenté par Vincent Legoupil Salle Gaveau 45 Rue la Boétie 75008 Paris, France Paris 75008 Quartier de la Madeleine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.orchestrecolonne.fr/agenda/saison-2023-24/eveil/les-grands-romantiques/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

