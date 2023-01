L’Orfèvrerie à la française Salle Gaveau, 4 juin 2023, Paris.

Deux œuvres de la jeune et talentueuse compositrice et violoniste Élise Bertrand – qui tiendra elle-même la partie soliste – seront également au programme, comme la promesse d’un concert exceptionnel.

Monologue exalté ? Vaste poème symphonique et vocal ? Le Poème de l’Amour et de la Mer est un peu tout cela à la fois, telle une architecture inouïe et inclassable, jetant un pont entre les Nuits d’Été de Berlioz et la Shéhérazade de Maurice Ravel, où le langage harmonique en perpétuelle mutation conjugue les influences de Berlioz, de Fauré, de Franck, et surtout de Wagner. Dépassant la simple mélodie, ce Poème déroule une traversée où l’amour éteint se dissout dans le mouvement sans cesse renouvelé de la mer.

1928 : Ravel effectue une tournée triomphale aux Etats-Unis, et là – à New York – il rencontre George Gershwin… un Gershwin pénétré d’admiration pour le Maître français, et qui l’emmène à Harlem pour lui faire découvrir le Jazz… Une révélation ! L’année suivante, Ravel écrit deux concertos pour piano (dont un pour l’unique main gauche) dans lesquels le Jazz vient colorer le miroitement de sa parure orchestrale et la saveur de sa texture harmonique. Le Concerto en sol, l’un des plus beaux du XXème siècle, avec sa sublime cadence qui conclut le premier mouvement en évoquant les ondulations de la scie musicale, viendra ici déployer son humeur joyeuse et juvénile.



