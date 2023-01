Voyage au Coeur du Temps Salle Gaveau, 30 janvier 2023, Paris.

Depuis que l’homme a pris conscience de son existence, le Temps est une de ses obsessions premières.

Alors que nos montres et horloges nous rappellent chaque jour cet écoulement permanent et inéluctable, à une précision désormais atomique, il n’en a pas toujours été ainsi. Nous retraçons dans cette conférence l’épopée de l’humanité dans sa quête de la maîtrise du Temps et de sa mesure. Depuis les clepsydres de Mésopotamie jusqu’aux horloges atomiques en passant par les cadrans solaires égyptiens et la découverte du quartz, l’Homme a puisé dans ses plus grands génies, mathématiciens, physiciens, artisans et astronomes pour asservir ce Temps qui pourtant nous échappera toujours. Plus encore, depuis les travaux d’Albert Einstein, des objets aussi fascinants que les trous noirs ou les pulsars nous ont montré combien notre notion classique du Temps est à revoir en profondeur. Désormais « relatif » il devient l’objet de toutes les attentions et notre allié le plus sur pour percer les mystères de l’origine de l’Univers.



