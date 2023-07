Bulle yoga-philo : C’est quoi la peur? salle Gaston cabannes Floirac, 11 février 2024, Floirac.

Bulle yoga-philo : C’est quoi la peur? Dimanche 11 février 2024, 10h00 salle Gaston cabannes Tarifs: duo à l’unité 35€, Partie1-Emotions 155€, Partie 2- S’accepter 125€, 3e personne 15€, année 255€

Ces ateliers explorent une thématique avec la tête (atelier philo), le corps (yoga, posture et respiration) et amènent vers la détente (relaxation, visualisation).

Avec le yoga, je commence à apporter une connaissance anatomique et physiologique du corps, pour apprendre à protéger et entretenir son corps. Je joue également avec la relation à l’autre (écoute, empathie, bienveillance, respect, confiance) et le thème de l’atelier.

L’objectif de ces ateliers est d’apporter un moment de détente et de partage entre parents et enfants.

salle Gaston cabannes avenue gaston cabannes 33270 floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « asso.aubonheurdesoi@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.yogaaubonheurdesoi.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0662412225 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-11T10:00:00+01:00 – 2024-02-11T12:00:00+01:00

atelier bien-être yoga enfant

Noémie Bart