Marché de Noël des associations 2022 Salle Gascogne Hagetmau, 25 novembre 2023, Hagetmau.

Hagetmau,Landes

À l’occasion des fêtes de fin d’année, les artistes amateurs d’Hagetmau et des alentours vous invitent à leur marché de Noël pour des idées cadeaux et des créations artisanales uniques.

Les visiteurs trouveront de nombreux objets et décorations de Noël uniques, réalisés sur place par les artistes.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 17:00:00. .

Salle Gascogne

Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine



For the festive season, amateur artists from Hagetmau and the surrounding area invite you to their Christmas market for gift ideas and unique handmade creations.

Visitors will find many unique Christmas objects and decorations, made on site by the artists

Con motivo de las fiestas, los artistas aficionados de Hagetmau y alrededores le invitan a su mercadillo navideño en el que encontrará ideas para regalos y creaciones artesanales únicas.

Los visitantes podrán encontrar una amplia gama de objetos y adornos navideños únicos, elaborados in situ por los artistas

Anlässlich der Weihnachtsfeiertage laden Hobbykünstler aus Hagetmau und Umgebung zu ihrem Weihnachtsmarkt ein, auf dem sie einzigartige Geschenkideen und handwerkliche Kreationen anbieten.

Die Besucher finden zahlreiche einzigartige Weihnachtsartikel und -dekorationen, die von den Künstlern vor Ort hergestellt werden

Mise à jour le 2023-11-22 par Landes Chalosse